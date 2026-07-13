バーテンダー日本一に長尾和明氏 挑戦6度目、三冠の快挙 「DIAGEO WORLD CLASS 2026」日本予選

51カ国以上の国と地域からバーテンダーがしのぎを削る世界規模の大会「DIAGEO WORLD CLASS 2026」の日本予選「DIAGEO WORLD CLASS 2026 Japan Final」（主催：ディアジオ ジャパン）が、7月9日に六本木ヒルズで開催された。

今年は大会史上初めて一般公開で実施するとともに「WORLD CLASS COCKTAIL FESTIVAL」を同時開催。国内外のトップバーテンダーによるオリジナルカクテルやフード、DJパフォーマンスなどを楽しめる空間に多くの来場者が訪れ、日本最高峰のバーテンダーを決める熱戦を間近で見守った。

激戦を制し日本代表として世界大会への切符を勝ち取ったのは、「Bar LIBRE」の長尾和明氏。4つの部門のうち3部門で賞を獲得する快挙を成し遂げ、6度目の挑戦で三冠達成の快挙を果たした。

トロフィーを手にした長尾氏は「書類審査から始めると6年。このコンペティションに挑戦し続ける中で、本当にたくさんの方に支えていただき、この賞を勝ち取ることができた」と、感極まった様子。

さらに「世界大会では、日本代表として素晴らしいカクテルを作ってきたい」と、今年10月にスコットランドで開催される「DIAGEO WORLD CLASS 2026」世界大会への力強い意気込みを語った。

受賞後には歴代チャンピオンたちから祝福の胴上げが行われ、会場全体が大きな拍手と歓声に包まれた。