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渋谷横丁が「濃いめのレモンサワー」一色に GW限定イベント開催中

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入口には限定ガチャとフォトスポットも
入口には限定ガチャとフォトスポットも

　“濃いめ”の世界観に包まれる2週間が始まった。

　しっかりと満足感のある味わいで支持される、サッポロビールの缶チューハイ「サッポロ 濃いめのレモンサワー」。21年の発売以降5年連続成長を達成し、昨年の売上は初年度の約2倍に。今年から5（こ）月1（い）日は「濃いめのレモンサワーの日」に制定された。

　これに合わせ、ゴールデンウィークにかけて東京・渋谷駅からほど近い飲食スポット「渋谷横丁」で、2週間限定イベント「濃いめ横丁」が開催中だ。

　渋谷横丁14店舗で、ブランドの世界観を表現した装飾を施すとともに、各店舗で同品に合う「濃いめし」メニューを提供。全国各地のご当地グルメ店が、それぞれの得意分野を活かしたしっかり味の一品をラインアップする。

しっかり味の「濃いめし」とともに
しっかり味の「濃いめし」とともに

　さらに5月1日までの5日間は「濃いめのレモンサワー」の注文でガチャコインを配布。特設のガチャを回すと、オリジナルTシャツやステッカーなどの景品がその場で当たる。CMに出演するムロツヨシさんの等身大パネルを設置したフォトスポットでは、SNSへの写真投稿でオリジナルステッカーをプレゼントする企画も実施中だ。

　「物価高のなか“この価格でこのうまさ”というコスパの高さが支持されている」と説明するのは、同社ビール＆RTD事業部で濃いめブランドを担当する宮寿衣美子氏（4月27日のメディア体験会で）。

　「今年10月には酒税改正が控えるが、RTDは引き続きリーズナブルなカテゴリーとして伸長するとみている。『濃いめのレモンサワーの日』を制定したタイミングでの情報発信に続き、下期もさまざまなアクションを予定している」という。

　「濃いめ横丁」は4月27日(月)～5月10日(日)11時～朝5時（店舗により異なる）、RAYARD MIYASHITA PARK South 1F「渋谷横丁」で。

店内も“濃いめ”一色（渋谷バル）
店内も“濃いめ”一色（渋谷バル）
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