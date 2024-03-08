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製粉パンOHがベーカリーをオープン...

OHがベーカリーをオープン ピックルスグループ、柱事業の一つに

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プレオープンに駆け付けたピックルスHDの影山直司社長㊧
プレオープンに駆け付けたピックルスHDの影山直司社長㊧

ピックルスグループのOHは3月1日、埼玉県飯能市の「OH!!!～発酵、健康、食の魔法!!!～」に「飯能ベーカリー POCO-POCO」をオープンした。発酵のテーマパーク内に設けたベーカリーで、厳選食材…

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