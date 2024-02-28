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マクドナルド、ハッピーセット「ポムポムプリン」期間限定販売

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マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）
マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）

　日本マクドナルドは2月23日からハッピーセット「ポムポムプリン」を期間限定販売している。 　 　これは、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のグッズをセットにしたもの。全6種類を用意している…

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