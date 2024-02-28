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幼稚園・保育園で食品ロス食育授業 日本アクセス×カスミ

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幼稚園・保育園で食品ロス食育授業 日本アクセス×カスミ

日本アクセスは、カスミとの協働でバナナを教材とした「食品ロス食育プログラム」を関東エリアの幼稚園・保育園で実施している。今年上期の実施件数は25か所（参加人数791人）、下期28か所（同555人）を予…

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