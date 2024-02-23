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ニッスイグループ 海外水産フライなど拡大へ 170億円投じ設備増強

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フランスの工場を拡張（シテ・マリン社）
フランスの工場を拡張（シテ・マリン社）

ニッスイは、海外食品事業のさらなる拡大を図るため、北米とフランスのグループ企業を対象に生産設備を増強する。投資額は約170億円を計画。 それぞれ25年までに増産体制を整え、現地における水産フライなどの…

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