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マクドナルド「ひとくちチュロス」期間限定販売　展開3年目　今年の刷新ポイントは？

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「ひとくちチュロス」
「ひとくちチュロス」

　日本マクドナルドは14日から、ホットスイーツ「ひとくちチュロス」を期間限定販売している。 　同商品は、生地にチョコクリームが入ったホットスイーツ。 　2022年2月に期間限定販売したところ好評を博し…

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