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社員食堂でサステナブル・シーフード提供 ニチレイグループ

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MSCあさり薬膳カレー（ニチレイ／サステナブル・シーフード）
MSCあさり薬膳カレー（ニチレイ／サステナブル・シーフード）

ニチレイは、グループ各社の社員食堂で持続可能な水産物（サステナブル・シーフード）を使った「MSCあさり薬膳カレー」や「ASCガーリックシュリンプカレー」などのメニューを提供した。 昨年7月から直近まで…

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