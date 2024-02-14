日本気象協会 biz tenki
製粉パン日本ハム 小麦新品種使用「...

日本ハム 小麦新品種使用「シャウMeatマフィン」発売 古代小麦の風味生かす

パンfreeonline
6日の会見で関係者ら
6日の会見で関係者ら

日本ハムは、産学連携で開発した新品種の北海道小麦「えふのちから」を使用した新商品「シャウMeatマフィン」を3月12日からエスコンフィールドで、先行して2月29日から自社オンラインサイト「Meatfu…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集