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ローソン 今年の盛りすぎは「ヤバすぎ！」　計19品を値段据え置き47％増量　厨房シリーズや王林さんコラボ商品も登場

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「新宿中村屋監修 カツカレー(中辛)カツ1個増量」(税込646円)
「新宿中村屋監修 カツカレー(中辛)カツ1個増量」(税込646円)

　ローソンは「今年はヤバすぎ！盛りすぎチャレンジ」と題し、2月6日から3週間、価格据え置きで重量を約47％増量したおにぎりやデザート、調理パンなどを発売する。 　今年は昨年より7品多い計19品を展開。…

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