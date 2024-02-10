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マクドナルド、ハッピーセット「ポケモンメザスタ」2月9日から期間限定販売

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マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）
マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）

　日本マクドナルドは2月9日からハッピーセット「ポケモンメザスタ」を期間限定販売している。 　これは、「ポケモンメザスタ」のおもちゃ（タグ）をセットにしたもの。おもちゃは全6種類の用意している。 　人…

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