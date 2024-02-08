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米粉パンコンテストin山形 県内米粉パン店がグランプリ

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米粉パンコンテストin山形 県内米粉パン店がグランプリ

山形県が主催した「第1回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」の最終審査が1月24日、山形市内で行われ、山形県東根市の米粉パン店あおいそらの「くるみレーズンパン」がグランプリに輝いた。くるみレーズン…

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