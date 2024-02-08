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3月に第111回勉強会開催 非会員の参加も募集中 日本栄養評議会 安全と機能検討委員会

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3月に第111回勉強会開催 非会員の参加も募集中 日本栄養評議会 安全と機能検討委員会

日本栄養評議会（CRN JAPAN、徳丸浩一郎理事長）、同協議会の安全と機能検討委員会（塩谷和紀委員長）は3月14日、「第111回勉強会」（zoomを利用したWebウェビナー）を開催する。勉強会は会員…

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