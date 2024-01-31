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マクドナルド、2019年に登場した「ニコタママフィン」を「たまごダブルマフィン」として朝限定・期間限定で復活販売

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「たまごダブルマフィン」
「たまごダブルマフィン」

　　日本マクドナルドは1月31日から、2019年に登場した「ニコタママフィン」を「たまごダブルマフィン」として朝限定・期間限定で復活販売している。 　　同商品は、再発売の声が多く寄せられているメニュー…

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