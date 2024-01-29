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マクドナルド、1998年初登場の「たまごダブル」期間限定で復活販売

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「たまごダブル」
「たまごダブル」

　日本マクドナルドは1月31日、1998年に初登場した「たまごダブル」を期間限定で復活販売する。 　同商品は、再発売の声が多く寄せられているメニューの1つ。堺雅人さんを起用したTVCMを30日から放映…

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