日本気象協会 biz tenki
耳より情報マクドナルド、500円台の...

マクドナルド、500円台の「バリューセット」を「ちょいセット」に名称変更

耳より情報freeonline
「ちょいセット」
「ちょいセット」

　日本マクドナルドは24日から500円台の「バリューセット」を「ちょいセット」に名称変更して展開していく。 　鮮度感を高め需要を喚起していくのが狙いとみられる。 　「チキンクリスプ」を新商品「マックチ…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集