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吉野家「夜食べたら翌日が200円オフ」で「牛丼」を中核とする幅広いメニューを需要喚起　2月29日までの期間限定実施

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中核商品の「牛丼」
中核商品の「牛丼」

　吉野家は1月12日から2月29日23時まで「夜食べたら翌日が200円オフ」となるクーポンキャンペーンを実施している。 　具体的には、17時から23時までの間に税込300円以上会計すると、翌日の食事が…

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