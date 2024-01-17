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ローソンストア100「だけ弁当」の元祖「ウインナー弁当」のウインナー1本増量　家計応援セールを期間限定で開催

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「ウインナー弁当」
「ウインナー弁当」

　ローソンストア100は17日、「家計応援セール」を期間限定で開催する。 　物価高騰で節約志向が高まる中で、お得感を打ち出して集客を図るのが狙いとみられる。 　セール期間中、増量・無料クーポン・値引ク…

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