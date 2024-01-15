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「ビッグマック」450円→480円　マクドナルド全体の約1/3の品目を値上げ　価格改定幅は10～30円　1月24日から

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「ビッグマック」
「ビッグマック」

　日本マクドナルドは12日、24日から単品を中心とした一部メニュー品目の税込み店頭価格を10～30円値上げすることを明らかにした。対象品目数は全体の約1/3の品目に上る。 　税込み店頭価格の一例を挙げ…

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