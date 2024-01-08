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18歳の新成人と20歳に全国のドミノ・ピザ店舗でピザ無料プレゼント　1月8日「成人の日」限定で実施

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　ドミノ・ピザ ジャパンは「成人の日」の1月8日、18歳の新成人と20歳を対象にピザを無料プレゼントする。 　思い出に残る記念日にブランド・商品との接点を設けることで新たなファンを獲得していくのが狙い…

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