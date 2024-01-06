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ケンタッキーから新バーガー　白いチーズソースを使用した「チーズにおぼれるフィレバーガー(ラクレット入り)」数量限定発売

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「チーズにおぼれるフィレバーガー(ラクレット入り)」
「チーズにおぼれるフィレバーガー(ラクレット入り)」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは4日から、チェダーチーズをベースとした「チーズにおぼれるフィレバーガー」とともに、装い新たに白いチーズソースを使用した「チーズにおぼれるフィレバーガー(ラクレット…

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