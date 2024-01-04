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マクドナルド、“究極”のゴジラバーガー「スモーキーペッパーチキン」期間限定発売

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「スモーキーペッパーチキン」
「スモーキーペッパーチキン」

　日本マクドナルドは5日、“究極”のゴジラバーガーの1つとして「スモーキーペッパーチキン」を期間限定発売する。 　「ゴジラ」とのコラボレーション第二弾。人気キャラクターとのコラボ商品で集客を図るのが狙…

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