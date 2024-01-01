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ケンタッキー「ケンタお重」数量限定販売　抽選で人気商品の無料券が当たる「ケンタおみくじ」付き

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「ケンタお重（松）」イメージ
「ケンタお重（松）」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは「ケンタお重」を数量限定販売している。 　2023年12月26日から販売開始し、家族や親戚が集まる機会が多いとされる年末年始に値ごろ感を打ち出して需要を喚起するの…

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