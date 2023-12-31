日本気象協会 biz tenki
耳より情報ケンタッキー「ケンタ福袋」...

ケンタッキー「ケンタ福袋」1月1日から数量限定発売　税込3900円相当のKFC全店共通引換券などを詰め合わせて税込3000円で販売

耳より情報freeonline
ケンタッキー「ケンタ福袋」
ケンタッキー「ケンタ福袋」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは2024年1月1日から「ケンタ福袋」を数量限定発売する。 　お買い得感を打ち出して需要を喚起していくのが狙いとみられる。 　大容量レジャーバックと税込3900円相…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集