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マクドナルド、“究極”のゴジラバーガー「旨辛肉厚ビーフ＆ザク切りポテト」期間限定発売

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「旨辛肉厚ビーフ＆ザク切りポテト」
「旨辛肉厚ビーフ＆ザク切りポテト」

　日本マクドナルドは2024年1月5日から“究極”のゴジラバーガーの1つとして「旨辛肉厚ビーフ＆ザク切りポテト」期間限定発売する。 　「ゴジラ」とのコラボレーション第二弾。人気キャラクターとのコラボ商…

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