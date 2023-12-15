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マクドナルド、ハッピーセット「パウ・パトロール」期間限定発売

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　マクドナルドは12月15日、ハッピーセット「パウ・パトロール」を期間限定販売する。 　映画 「パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー」が12月15日から劇場公開されることを記念してコラボレーション…

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