日本気象協会 biz tenki
耳より情報マクドナルド“冬の風物詩”...

マクドナルド“冬の風物詩”「グラコロ」から新商品　11月29日から期間限定販売

耳より情報freeonline
「濃厚ビーフハヤシグラコロ」
「濃厚ビーフハヤシグラコロ」

　日本マクドナルドは“冬の風物詩”として定着している「グラコロ」から新商品「濃厚ビーフハヤシグラコロ」を期間限定販売する。 　 　冬の喫食を訴求して集客を図るのが狙いとみられる。 　 　「濃厚ビーフハ…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集