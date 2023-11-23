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マクドナルド“冬の風物詩”　今年30周年の「グラコロ」期間限定販売

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「グラコロ」
「グラコロ」

　日本マクドナルドは11月29日から「グラコロ」を期間限定販売する。 　「グラコロ」は1993年に初登場し、これまで冬季に期間限定で販売されていたことから“1年を締めくくるバーガー”もしくは“冬の風物…

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