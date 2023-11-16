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松屋、カルビ焼肉33％増量の「カルビ焼肉定食」と「カルビ焼肉ダブル定食」期間限定販売

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「カルビ焼肉定食」
「カルビ焼肉定食」

　松屋フーズは松屋にて14日から21日までの期間限定で「カルビ焼肉定食」と「カルビ焼肉ダブル定食」を価格据置きでカルビ焼肉を33％増量している。 　物価高騰で節約志向が高まる中、お得感を打ち出し集客強…

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