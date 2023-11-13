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「アセロラぶり」 生産体制構築でPBに ベイシア

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「アセロラぶり」（ベイシア）
「アセロラぶり」（ベイシア）

ベイシア（群馬県前橋市、相木孝仁社長）は11月1日、全店のうち一部を除く115店舗で「アセロラぶり」の販売を開始した。本格的な生産体制構築に伴い、PB「ベイシアプレミアム」第5弾商品に加えた。 近畿大…

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