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マクドナルド、ハッピーセット「たべっ子どうぶつ」期間限定販売

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「ハッピーセット」（イメージ）
「ハッピーセット」（イメージ）

　日本マクドナルドは17日からハッピーセット「たべっ子どうぶつ」を期間限定販売する。 　これは、ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の人気キャラクターのおもちゃをセットにしたもの。全6…

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