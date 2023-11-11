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ローソンストア100「だけ弁当」第9弾はメンチカツ　特大サイズのメンチカツを半分にカットしソースを別添

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「だけ弁当（メンチカツ）」
「だけ弁当（メンチカツ）」

　ローソンストア100は11月15日、おかずが1つだけの「だけ弁当」シリーズ第9弾として「だけ弁当（メンチカツ）」を発売する。 　同商品は、特大サイズのメンチカツを半分にカットして入れたもの。ソースが…

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