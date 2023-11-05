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松屋、牛焼肉25％増量の「牛焼肉定食」と「牛焼肉ダブル定食」期間限定販売

耳より情報freeonline
「牛焼肉定食」
「牛焼肉定食」

　松屋フーズは松屋にて7日から15日までの期間限定で「牛焼肉定食」と「牛焼肉ダブル定食」を価格据置きで牛焼肉を25％増量する。 　物価高騰で節約志向が高まる中、お得感を打ち出し集客強化を図るのが狙いと…

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