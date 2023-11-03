秋の叙勲・褒章 多数の業界人に栄誉

政府は令和5年秋の叙勲・褒章を発表した。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

〈叙勲〉

農林水産省関係

旭日小綬章＝伊藤雄夫（全国ビスケット協会会長）▽旭日双光章＝大羽恭史（元愛知県漬物協会会長）、竹中誠一（元全日本パン協同組合連合会副会長）、德永壯太郎（元佐賀県茶商工業協同組合理事長）、樋口元剛（たいまつ食品社長、元全国餅工業協同組合理事長）▽旭日単光章＝井筒英治（元兵庫県パン協同組合副理事長）、桑原政子（元漁村女性グループめばる代表）、永田良夫（元ナガタフーズ社長）

経済産業省関係

旭日大綬章＝飯島彰己（元三井物産社長）▽旭日双光章＝佐藤総二郎（さとう社長）▽旭日単光章＝秋元義彦（パン・アキモト代表取締役）、小林正典（東あられ本舗会長）、今野克二（井ヶ田製茶社長）

財務省関係

旭日中綬章＝福永勝（元サッポロビール社長）▽瑞宝中綬章＝岡本佳郎（元国税庁次長、元日本酒造組合中央会副会長）

厚生労働省関係

旭日双光章＝和泉俊一（元秋田県食品衛生協会副会長）、井上富義（全国飲食業生活衛生同業組合連合会副会長）、柴山利彌（元愛知県料理生活衛生同業組合理事長）、社本奉彦（日本麺類業団体連合会常務理事）、田畑清英（元奈良県食品衛生協会副会長）、浪内進（青森県料理飲食業生活衛生同業組合理事長）、古田仁志（元長野県料理業生活衛生同業組合理事長）▽旭日単光章＝上原芳昭（元北海道麺類飲食業生活衛生同業組合副理事長）、大場勝義（宮城県麺類飲食業生活衛生同業組合理事長）、富井祥司（元北海道全調理師会副理事長）、中山宣詔（神奈川県飲食業生活衛生同業組合副理事長）、西仲健治（大阪府喫茶飲食生活衛生同業組合副理事長）、渡邊孝夫（元栃木県めん類業生活衛生同業組合理事長）

〈褒章〉

農林水産省関係

黄綬褒章＝有村幸二（有村製茶代表取締役）、伊藤秀雄（伊豆沼農産会長）、前田節明（前田食品工業会長）▽藍綬褒章＝中田二郎（天狗中田本店社長、日本ハム・ソーセージ工業協同組合副理事長）、橋本正敏（元全国牛乳流通改善協会会長）

財務省関係

黄綬褒章＝井出與五右衛門（井出醸造店代表者）、木下宏太郎（喜多屋社長）、熊埜御堂広實（元三和酒類会長）、小林米三郎（小林酒造社長）、田村半十郎（田村酒造場代表者）、西田司（西田酒造店代表取締役）、白瀧雅章（しらたき代表取締役）、鈴木正治（元登冨屋商店代表取締役）、長嶋行光（元湘南コーポレーション代表取締役）、中西秀起（中西酒類販売代表取締役）▽藍綬褒章＝尾崎宗範（栃木県酒造組合会長）、仲野益美（山形県酒造組合会長）、林眞二（元北海道酒造組合会長）、本田雅晴（熊本県酒造組合連合会会長）、喜屋武善範（沖縄県卸売酒販組合会長）、本坊松一郎（元鹿児島県卸売酒販組合理事長）、渡邊栄（埼玉県小売酒販組合連合会会長）

厚生労働省関係

黄綬褒章＝上野秀嗣（HIGH FIVE代表取締役）、河田勝彦（かわた菓子研究所社長）、北川和喜（北川天明堂会長）、崎正美（日本料理やまと料理長）、髙橋正行（日本料理多津味日本料理人）、髙橋勇次（ダイワエクシードエスカイヤクラブ新宿住友ビル店調理長）、陳龍誠（TheOkuraTokyo中国調理総料理長）、道法昭英（YIC学院YIC調理製菓専門学校名誉校長）、日髙宣博（パティスリー・ラ・ノブティックオーナーシェフ）、肥田野尚之（イタリア軒料理人）