秋の褒章 多年の功労称える

農林水産省関係

黄綬褒章＝薄根明夫(ウスネフード代表取締役社長)、上室義和(元・上室製茶代表取締役)、中内良一(元・大果大阪青果代表取締役会長)、名田和由(ヤマサ蒲鉾代表取締役社長)、森義治（もり代表取締役）▽藍綬褒章＝赤塚保正(柿安本店代表取締役社長元・日本フードサービス協会会長)、柴田裕(キーコーヒー代表取締役社長、全日本コーヒー協会会長)

経済産業省関係

藍綬褒章＝飯盛直喜(富久千代酒造代表取締役社長)、杉浦三代枝(スギ製菓会長、碧南商工会議所副会頭)、増本岳(元・日本フランチャイズチェーン協会会長)

財務省関係

黄綬褒章＝池田亨(和蔵酒造取締役会長)、江夏順行(霧島酒造代表取締役会長)、田中宏幸(田中酒造場代表取締役)、山田敦(玉泉堂酒造代表取締役社長)、青木昇次(柳嶋屋代表)、崎浜秀一(崎浜商店代表取締役社長)▽藍綬褒章＝山口哲行(福島県南酒販代表取締役社長、東北卸売酒販組合理事長)、島田嘉紀(第一酒造代表取締役社長、栃木県酒造組合会長)、矢野善紀(佐賀酒類販売取締役会長、元・佐賀県卸酒販組合理事長)

厚生労働省関係

黄綬褒章＝上田浩人(伊勢屋代表取締役社長)、金子亮一(マッターホーン代表取締役社長)、神山典之(お菓子処かど屋勤務)、工藤勝利(オリワン取締役総料理長)、黒岩利夫(ホテルニューオータニ中国料理長)、小林裕人(国家公務員共済組合連合会金沢共済会館調理部総料理長)、櫻井誠二(かねふ代表取締役社長)、勝呂文洋(なすび取締役総料理長)、野田浩史(オーセントホテルズ取締役料飲部長)、松尾英明(柏屋代表取締役)、松葉道彦(バー・K経営者)、三浦健史(西武・プリンスホテルズワールドワイド特別料理顧問)