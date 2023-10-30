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近畿大学 ウナギの完全養殖に成功 稚魚の安定育成に課題も

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（右）近畿大学水産研究所・升間主計所長、（左）同 浦神実験場・田中秀樹場長
（右）近畿大学水産研究所・升間主計所長、（左）同 浦神実験場・田中秀樹場長

近畿大学はこのほど、同大学水産研究所（和歌山県白浜町・升間主計所長）で人口ふ化したウナギ（親魚）から仔魚（しぎょ）が得られ、ウナギの完全養殖に成功したと発表した。ウナギの完全養殖は水産研究・教育機構（…

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