近畿大学 ウナギの完全養殖に成功 稚魚の安定育成に課題も

近畿大学はこのほど、同大学水産研究所（和歌山県白浜町・升間主計所長）で人口ふ化したウナギ（親魚）から仔魚（しぎょ）が得られ、ウナギの完全養殖に成功したと発表した。ウナギの完全養殖は水産研究・教育機構（…