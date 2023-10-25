日本気象協会 biz tenki
耳より情報マクドナルド「マックフライ...

マクドナルド「マックフライポテト」に「シャカシャカポテト3種のチーズ味」が期間限定で登場

耳より情報freeonline
「シャカシャカポテト3種のチーズ味」
「シャカシャカポテト3種のチーズ味」

　日本マクドナルドの「マックフライポテト」に「シャカシャカポテト3種のチーズ味」が期間限定で登場する。 　「N.Y.バーガーズ」の展開に伴う提案でバリューセットの販売など促進していく。バリューセットに…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集