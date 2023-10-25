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「ほっともっと」人気商品「のり弁当」390円→360円　7日間限定発売

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「のり弁当」
「のり弁当」

　プレナスは「ほっともっと」で「のり弁フェア」と称し、24日から30日までの7日間限定で人気商品「のり弁当」を含む4商品を最大90円引きの特別価格で販売している。 　値上げ基調の中、値ごろ感を打ち出し…

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