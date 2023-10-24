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ケンタッキー最大で「1040円おトク！」をうたう「ファン感謝祭パック」期間限定販売

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「ファン感謝祭パックC」
「ファン感謝祭パックC」

　日本ケンタッキーは最大で「1040円おトク！」をうたう「ファン感謝祭パック」を10月25日から11月21日の期間限定で販売する。 　ファンへの感謝とともに、原材料価格などの高騰で値上げ基調にある中で…

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