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ローソンストア100「値上げ疲れ」を癒す小さな幸せ　「だけ弁当」ミートボール1個増量して数量限定発売

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「だけ弁当（ミートボール）」のおかず・ミートボール
「だけ弁当（ミートボール）」のおかず・ミートボール

　ローソンストア100は「だけ弁当（ミートボール）」のおかず・ミートボールを6個入から7個入へと1個増量して10月18日から数量限定発売している。 　販売価格は据え置き価格の税込216円。 　値上げ疲…

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