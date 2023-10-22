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マクドナルド「N.Y.バッファローチキン」期間限定販売

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「N.Y.バッファローチキン」
「N.Y.バッファローチキン」

　日本マクドナルドは10月25日、ニューヨークをイメージしたシリーズ「カモンベイビー！N.Y.バーガーズ」として「N.Y.バッファローチキン」を期間限定販売する。 　「カモンベイビー！N.Y.バーガー…

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