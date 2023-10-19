丸亀製麺「丸亀シェイクうどん」の新商品「こくうま玉子のカルボナーラうどん」17日から期間限定発売

丸亀製麺は17日、「丸亀シェイクうどん」の新商品「こくうま玉子のカルボナーラうどん」を期間限定発売する。 “感動テイクアウト”をコンセプトに掲げる「丸亀シェイクうどん」から、秋の外出機会に好適な新商品…