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丸亀製麺「丸亀シェイクうどん」の新商品「こくうま玉子のカルボナーラうどん」17日から期間限定発売

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「こくうま玉子のカルボナーラうどん」（丸亀製麺）
「こくうま玉子のカルボナーラうどん」（丸亀製麺）

丸亀製麺は17日、「丸亀シェイクうどん」の新商品「こくうま玉子のカルボナーラうどん」を期間限定発売する。 “感動テイクアウト”をコンセプトに掲げる「丸亀シェイクうどん」から、秋の外出機会に好適な新商品…

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