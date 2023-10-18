農水畜産業米（コメ）米粉の消費拡大 すそ野に向...

米粉の消費拡大 すそ野に向け提案強化 日本米粉協会 武内秀行副会長

米（コメ）freeonline
現状と課題を語る武内副会長

食料自給率向上を図るべく新規需要米を使った米粉の利用促進がスタートし14年が経過した。大規模な予算を投じて巻き起こった官製ブームは収束したが、その後、紆余曲折を経て、22年度の需要量は過去最高の4万5…

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