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ケンタッキー「カーネルクリスピー3ピース」半額 810円→400円 11日から期間限定発売

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「カーネルクリスピー」イメージ
「カーネルクリスピー」イメージ

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、積上げ価格810円の「カーネルクリスピー3ピース」を半額の税込400円で11日から24日まで期間限定発売する。 恒例の「カーネルクリスピー3ピース半額」キャンペー…

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