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吉野家「肉だく（牛小鉢）」178円→100円　「肉だく祭」開催

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「肉だく（牛小鉢）」（イメージ）
「肉だく（牛小鉢）」（イメージ）

　吉野家は「肉だく祭」と称し、丼・定食・カレーなど食事メニュー1品注文につき178円（税込198円）の「肉だく（牛小鉢）」を100円（税込110円）で販売している。 　販売期間は10月6日から16日2…

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