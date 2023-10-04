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ケンタッキー業界の壁を飛び越え「FF14」と初コラボ 「オリジナルチキン」など詰め合わせたセット数量限定発売

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「ファイナルファンタジー14 コラボセット」イメージ
「ファイナルファンタジー14 コラボセット」イメージ

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（KFC）の店舗で業界の壁を飛び越えて「ファイナルファンタジーXIV(以下：FF14）」と初のコラボレーションを実施し「ファイナル…

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