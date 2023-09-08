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マクドナルド、月見ファミリーの新スイーツ期間限定販売

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「月見マックシェイク長野県産シャインマスカット（長野県産シャインマスカット果汁1％）」
「月見マックシェイク長野県産シャインマスカット（長野県産シャインマスカット果汁1％）」

日本マクドナルドは6日から「月見マックシェイク長野県産シャインマスカット（長野県産シャインマスカット果汁1％）」を期間限定販売している。 全7商品の“月見ファミリー”の新スイーツとして、秋の訪れを盛り…

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