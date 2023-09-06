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マクドナルド「チーズ月見」期間限定販売

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「チーズ月見」（日本マクドナルド）
「チーズ月見」（日本マクドナルド）

日本マクドナルドは6日、「チーズ月見」を期間限定販売する。 全7商品の“月見ファミリー”の1商品として、秋の訪れを盛り上げて集客を図るのが狙いとみられる。 「チーズ月見」は、国産たまごとビーフパティ、…

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