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吉野家「牛丼並盛」で販促 テイクアウト2個816円→800円 3個と4個も実施し「さらにお得になる」

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テイクアウトの「牛丼並盛」（吉野家）
テイクアウトの「牛丼並盛」（吉野家）

吉野家は「牛丼並盛」で販促を実施し集客強化を図る。 9月1日から25日までの期間、テイクアウトの「牛丼並盛」を2個購入すると通常816円（税込880円）が800円（税込864円）になる。 「お買い上げ…

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