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マクドナルド「月見バーガー」期間限定販売

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「月見バーガー」
「月見バーガー」

　日本マクドナルドは6日、「月見バーガー」を期間限定販売する。 　全7商品の“月見ファミリー”の1商品として、秋の訪れを盛り上げて集客を図るのが狙いとみられる。 　「月見バーガー」は、国産たまごとビー…

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